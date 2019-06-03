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«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили место в РПЛ

Спорт

Ответная встреча завершилась со счётом 1:0

Самара, 3 июня 2019, 07:28 — REGNUM  «Нижний Новгород» одержали победу над «Крыльями Советов» в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Нижнего Новгорода» Даниил Фомин, реализовавший пенальти на 45-й минуте.

На 55-й минуте «Крылья Советов» имели возможность сравнять счёт, однако полузащитник Паул Антон не смог поразить ворота с 11-метровой отметки.

Напомним, в первом матче «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:1. Таким образом, самарский клуб сохранил за собой место в премьер-лиге на следующий сезон.

Читайте ранее в этом сюжете: «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

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