«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили место в РПЛ

Самара, , 07:28 — REGNUM «Нижний Новгород» одержали победу над «Крыльями Советов» в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Нижнего Новгорода» Даниил Фомин, реализовавший пенальти на 45-й минуте.

На 55-й минуте «Крылья Советов» имели возможность сравнять счёт, однако полузащитник Паул Антон не смог поразить ворота с 11-метровой отметки.

Напомним, в первом матче «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:1. Таким образом, самарский клуб сохранил за собой место в премьер-лиге на следующий сезон.

Читайте ранее в этом сюжете: «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в первом стыковом матче