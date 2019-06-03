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«Голден Стэйт» сравнял счёт в финальной серии с «Торонто»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 109:104

«Голден Стэйт» сравнял счёт в финальной серии с «Торонто»
Иллюстрация: U.S. Air Force
Баскетбол

Торонто, Канада, 3 июня 2019, 07:13 — REGNUM  «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» во втором матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 109:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал защитник Клэй Томпсон, набравший 25 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч состоится 6 июня.

«Торонто Рэпторс» (Торонто) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 104:109 (27:26, 32:28, 21:34, 24:21).

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