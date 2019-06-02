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СМИ: ПСЖ хочет приобрести Кулибали и Аллана у «Наполи»

Спорт

Аллана «Наполи» не продал зимой за 50 млн евро, а сумма отступных за Кулибали составляет 150 млн евро

Париж, 2 июня 2019, 16:05 — REGNUM  Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» заинтересовался сразу двумя игроками команды «Наполи», сообщает 2 июня Telefoot.

По данным источника, руководство парижской команды хотело бы приобрести в свой состав 27-летнего сенегальского защитника «Наполи» Кулиду Кулибали, ставшего лучшим защитником сезона 2018/19 в чемпионате итальянской серии А.

Также французский клуб намерен вновь попытаться подписать контракт с 28-летним бразильским хавбеком неаполитанцев Алланом, которого последние зимой отказались продавать за 50 млн евро отступных.

При этом ситуация осложняется тем, что контракт Кулибали рассчитан до лета 2020 года и руководство клуба не планирует расставаться с ним до этого срока. Сумма отступных за футболиста составляет 150 млн евро.

Отметим, в текущем сезоне Аллан провел в составе «Наполи» 33 матча и отметился в них 1 голом и 3 результативными передачами. Кулиду Кулибали сыграл за клуб в 35 матчах и смог в них забить два мяча и сделать две голевые передачи.

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Футбол
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