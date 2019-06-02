Гари Кэхилл официально покинул «Челси»

Лондон, , 15:41 — REGNUM Защитник и капитан лондонской футбольной команды «Челси» Гари Кэхилл покинул свой клуб, сообщает 2 июня пресс-служба лондонского клуба.

В сообщении пресс-службы отмечается, что, когда 33-летний футболист в 2012 году перешел в команду из «Болтона» в статусе хорошего защитника, никто не мог предсказать как он повлияет на успехи клуба.

При этом подчеркивается, что теперь игрок уходит капитаном и легендой команды, став неотъемлемой её частью и выигравшей за это время целый ряд трофеев не только на родине, но и в Европе.

«Великий капитан и прекрасный человек. Клубу его будет не хватать. Спасибо, Гари, и всего тебе наилучшего», — заключается в сообщении на официальном сайте «Челси».

Кроме этого, сообщается, что футболист ушел из клуба в статусе свободного агента.

Отметим, с момента прихода в 2012 году Гари Кэхилл провел за «Челси» 290 матчей и смог отметится в них 25 голами.