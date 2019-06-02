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Мартич переиграла Канепи и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос

Спорт

Хорватка одержала победу в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 6:4

Мартич переиграла Канепи и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос
jackmac34
Тенис

Париж, 2 июня 2019, 15:40 — REGNUM  Хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла эстонку Кайю Канепи в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Франции.

Мартич одержала победу в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

Соперницы провели на корте 57 минут. За это время Мартич, являющаяся 31-й ракеткой мира, один раз подал навылет, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать 7 брейк-пойнтов. Её оппонентка, номер 88 в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), два раза подала навылет, пять раз ошиблась при подаче и смогла реализовать пять брейк-пойнтов.

До этого спортсменки не встречались на корте.

Отметим, соперницей Петры Мартич в четвертьфинале станет чешка Маркета Вондрушова, ранее в двух сетах разгромившая представительницу Латвии Анастасию Севастову со счетом 6:2, 6:0.

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