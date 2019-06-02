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СМИ: Новым главным тренером «Ромы» может стать Паулу Фонсека

Спорт

Сообщается, что контракт с португальцем будет рассчитан на три года

СМИ: Новым главным тренером «Ромы» может стать Паулу Фонсека
Иллюстрация: Shakhtar.com
Паулу Фонсека

Рим, 2 июня 2019, 14:53 — REGNUM  Главный тренер донецкой команды «Шахтёр» португалец Паулу Фонсека является главным кандидатом на пост нового главного наставника итальянской команды «Рома», сообщает 2 июня Football Italia.

По данным источника, руководство «Ромы» намерено предложить португальскому специалисту контакт сроком на три года с зарплатой 2,5 млн евро и возможными бонусами.

Также сообщается, что кандидатура Фонсека является наиболее вероятным новым главным тренером римской команды.

Ранее от этого поста отказались главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте, руководящий «Атлантой» из Бергамо Джан Пьер Гасперини и главный насавник лондонской команды «Челси» Маурицио Сарри.

Кроме этого, известно, что руководящий «Болоньей» Синиша Михайлович также не будет работать с «Ромой».

Отметим, Паулу Фонсека работает с донецким клубом с 2016 года и под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат и Кубок Украины.

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