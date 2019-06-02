СМИ: «Реал» намерен предложить «МЮ» за хавбека Погбу 4 игроков

Мадрид, , 14:42 — REGNUM Футбольный мадридский клуб «Реал» может предложит в обмен за французского полузащитника команды «Манчестер Юнайтед» Поля Погбу сразу четырех футболистов, сообщает 2 июня журналист The Times Дункан Каслс.

Согласно его данным, президент «Реала» Флорентино Перес и новый главный наставник команды Зинедин Зидан настроены на приобретение 26-летнего француза этим летом самым серьезным образом.

При этом в качестве лучшего варианта событий руководство «Реала» видит продажу в «МЮ» 29-летнего валлийского нападающего клуба Гарета Бейла. Кроме него английской команде предложат англичанам 32-летнего голкипера Кейлора Наваса из Коста-Рики, 27-летнего колумбийского хавбека Хамеса Родригеса и 21-летнего французского защитника Тео Эрнандеса.

Напомним, текущий контракт Поля Погба с «МЮ» рассчитан до 2021 года, футболист перешел в команду в 2016 году из туринской команды «Ювентус» за 100 млн евро.