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СМИ: Джеймс Харден выступит за сборную США на Кубке мира по баскетболу

Спорт

Тренировочные сборы сборной США по баскетболу начнутся в Лас-Вегасе через два месяца

Лас-Вегас, США, 2 июня 2019, 13:25 — REGNUM  Защитник баскетбольного клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден сыграет в составе баскетбольной сборной США по Кубке мира, который пройдет в Китае. Об этом 2 июня сообщил в своем Twiiter журналист New York Times Марк Стейн.

«Ожидается, что Джеймс Харден из «Хьюстона» будет в составе сборной США на этом этапе», — говорится в сообщении Марка Стейна.

Кроме этого, по данным журналиста, в сборной команде будут участвовать игрок клуба «Шарлотт Хорнетс» Кебма Уокер, защитник «Юты Джазз» Донован Митчелл и центровой «Нью-Орлеанс Пеликанз» Энтони Дэвис. Главным тренером американской команды станет наставник «Сан-Антонио Сперс» Грег Попович.

Также сообщается, что тренировочные сборы сборной США по баскетболу начнутся в Лас-Вегасе через два месяца.

Отметим, Кубок мира по баскетболу состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.

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Баскетбол
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