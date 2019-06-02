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Морено надел футболку с фото погибшего Рейеса на церемонию награждения ЛЧ

Спорт

«Я люблю тебя брат», — написано на футболке испанского защитника

Мадрид, 2 июня 2019, 12:51 — REGNUM  Испанский защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Альберто Морено пришел на церемонию награждения после матча финала Лиги чемпионов в футболке с изображением своего недавно погибшего в автокатастрофе соотечественника Хосе Антонио Рейеса. Видео, на котором запечатлен поступок Морено, размещено 2 июня в Twitter Football on BT Sport.

«Я люблю тебя брат», — написано на футболке испанского защитника.

Также под видео размещено сообщение, в котором говорится, что таким образом футболист платит дань уважения своему бывшему одноклубнику из команды «Севилья» и другу Хосе Антонио Рейесу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 1 июня, бывший полузащитник сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес, выступавший в последнее время за клуб «Эстремадуру», погиб в автомобильной катастрофе вместе со своим двоюродным братом.

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Футбол
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