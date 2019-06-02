Профсоюз хоккеистов намерен оспорить лимит возрастных игроков в ВХЛ в суде

Москва, , 12:48 — REGNUM Профсоюза игроков и тренеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оспорит в суде лимит Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) на возрастных игроков, сообщил руководитель профсоюза Андрей Коваленко. Его слова 2 июня приводит Russia-Hockey.ru.

По словам Коваленко, в регламенте ВХЛ наличествует пункт, согласно которому в каждой команде может быть заявлено не более пяти хоккеистов возрастом от 29 лет и старше.

Как рассказал Коваленко, по мнению возглавляемого им профсоюза, данный пункт нарушает российское законодательство и потому организация оспорит его в суде по просьбе возрастных групп игроков ВХЛ.

Также профсоюзный лидер отметил, что предварительные слушания по делу уже состоялись.

«Теперь встретимся в суде в июле, причём помимо юристов профсоюза придут и хоккеисты», — заключил Андрей Коваленко.

Отметим, известный в прошлом хоккеист Андрей Коваленко возглавляет профсоюз игроков и тренеров КХЛ с 2008 года после того, как закончил свою игровую карьеру.