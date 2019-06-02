Воскресенье, 2 Июня 2019 года
12:49:03 МСК

Профсоюз хоккеистов намерен оспорить лимит возрастных игроков в ВХЛ в суде

Спорт

По мнению профсоюза, данный пункт нарушает российское законодательство

Москва, 2 июня 2019, 12:48 — REGNUM  Профсоюза игроков и тренеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оспорит в суде лимит Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) на возрастных игроков, сообщил руководитель профсоюза Андрей Коваленко. Его слова 2 июня приводит Russia-Hockey.ru.

По словам Коваленко, в регламенте ВХЛ наличествует пункт, согласно которому в каждой команде может быть заявлено не более пяти хоккеистов возрастом от 29 лет и старше.

Как рассказал Коваленко, по мнению возглавляемого им профсоюза, данный пункт нарушает российское законодательство и потому организация оспорит его в суде по просьбе возрастных групп игроков ВХЛ.

Также профсоюзный лидер отметил, что предварительные слушания по делу уже состоялись.

«Теперь встретимся в суде в июле, причём помимо юристов профсоюза придут и хоккеисты», — заключил Андрей Коваленко.

Отметим, известный в прошлом хоккеист Андрей Коваленко возглавляет профсоюз игроков и тренеров КХЛ с 2008 года после того, как закончил свою игровую карьеру.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить