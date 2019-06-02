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Главный тренер в Турции был уволен через 4 часа после своего назначения

Спорт

У специалиста возникли разногласия с руководством клуба

Анкара, 2 июня 2019, 12:21 — REGNUM  Турецкий футбольный клуб «Касымпаша» уволил своего нового главного тренера Ибрахима Узюльмеза через четыре часа после назначения его на данный пост, сообщает 2 июня Fanatik.

По информации издания, у нового главного тренера возникли серьезные разногласия с руководством клуба в вопросах подготовки игроков футбольной команды на следующий сезон и в результате через четыре часа Узюльмез был уволен с занимаемой им должности.

Отметим, в минувшем сезоне команда «Касымпаша» финишировала в национальном футбольном чемпионате на четырнадцатом месте с 39 очками, сохранив свое место в высшей лиге. Победителем турнира стал стамбульский клуб «Галатасарай», который смог набрать 69 очков по итогам чемпионата.

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Футбол
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