«Тоттенхэм» пообещал вернуться после поражения в финале ЛЧ

Лондон, , 11:50 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Тоттенхэм» обратился к своим болельщикам после поражения от команды «Ливерпуль» в матче финала Лиги чемпионов, с обещанием сыграть в финале этого турнира в следующем сезоне. Соответственное сообщение 2 июня размещено в официальном Twitter клуба.

В нем говорится, что путешествие в финал Лиги чемпионов было для «Тоттенхэма» невероятным и воспоминания о нем клуб сохранит навсегда.

Также в сообщении лондонской команды отмечается, что, несмотря на проигрыш в финале, это только начало.

Кроме этого, в нем выражается благодарность болельщика за «невероятную поддержку» и выражается надежда на то, что они также как и команда гордятся собою.

«Мы «Тоттенхэм», мы ещё вернемся», — так заканчивается сообщение.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Тоттенхэм», в первый раз в своей истории вышедший в финал Лиги чемпионов, уступил в заключительном матче турнира команде «Ливерпуль», выигравшей данный трофей шестой раз в своей истории.