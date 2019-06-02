Салах о победе в ЛЧ: Мы сделали всё возможное сегодня

Ливерпуль, Великобритания, , 10:32 — REGNUM Египетский нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах заявил, что игроки команды сделали всё возможное для победы в финале Лиги чемпионов. Его слова 2 июня приводит BBC.

«Мы все очень довольны, я рад сыграть второй финал подряд и в этот раз провести на поле 90 минут. Мы сделали всё возможное сегодня», — заявил 26-летний футболист.

Также он отметил, что победе команды способствовало то, что никто из игроков не пытался действовать индивидуально, а потому команда сыграла «невероятно здорово».

Кроме этого, игроку очень понравилась система видеопомощи арбитрам (VAR), которая будет в английской Премьер-лиге уже в следующем сезое.

И ещё игрок рассказал, что он очень многим пожертвовал для своей карьеры перебравшись из своей деревни в Каир, а затем ставший выступающим на таком высоком уровне египтянином.

«Для меня это нечто невероятное», — заключил форвард «Ливерпуля».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Ливерпуль» одержал победу в финале Лиги чемпионов над лондонской командой «Тоттенхэм Спур», став обладателем данного трофей шестой раз в своей истории.

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