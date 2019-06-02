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Российские баскетболистки обыграли команду Швеции в товарищеском матче

Спорт

65:51 (16:4, 28:11, 7:19, 14:17) в пользу хозяев

Москва, 2 июня 2019, 10:17 — REGNUM  Женская сборная России по баскетболу одержала верх над сборной командой Швеции в товарищеском матче.

Встреча прошла на паркете УСЗ «Игровой» в Москве и завершилась со счетом 65:51 (16:4, 28:11, 7:19, 14:17) в пользу хозяев.

Наиболее результативными в составе российской сборной оказались Мария Вадеева, набравшая 14 очков в матче, и Елена Беглова, в активе которой 12 очков во встрече.

Отметим, в настоящее время обе сборные команды активно готовятся к предстоящему чемпионату Европы, который состоится в Латвии и Сербии с 27 июня по 7 июля 2019 года.

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Баскетбол
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