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Сборные Эквадора и Венесуэлы сыграли вничью в товарищеском матче

Спорт

1:1...

Сборные Эквадора и Венесуэлы сыграли вничью в товарищеском матче
Иллюстрация: Www.federacionvenezolanadefutbol.org
Подготовка сборной Венесуэлы по футболу к матчу с эквадорской командой

Майами, США, 2 июня 2019, 10:00 — REGNUM  Футбольные мужские сборные Эквадора и Венесуэлы сыграли боевую ничью в товарищеском матче.

Встреча прошла на поле стадиона «Sun Life Stadium» в Майами и завершилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл защитник сборной Венесуэлы Роберто Росалес, также являющийся игроком клуба «Эспаньол» из Барселоны, удачно реализовавший одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота соперника, на 38-й минуте игры.

И только на последней минуте игры сборной Эквадора удалось уйти от поражения после гола нападающего Эннера Валенсия, который также выступает в мексиканской команде «Тигрес».

Отметим, в настоящее время обе сборные команды готовятся к Кубка Америки, который состоится в Бразилии с 14 июня по 7 юля 2019 года.

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