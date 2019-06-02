Сборные Эквадора и Венесуэлы сыграли вничью в товарищеском матче

Майами, США, , 10:00 — REGNUM Футбольные мужские сборные Эквадора и Венесуэлы сыграли боевую ничью в товарищеском матче.

Встреча прошла на поле стадиона «Sun Life Stadium» в Майами и завершилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл защитник сборной Венесуэлы Роберто Росалес, также являющийся игроком клуба «Эспаньол» из Барселоны, удачно реализовавший одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота соперника, на 38-й минуте игры.

И только на последней минуте игры сборной Эквадора удалось уйти от поражения после гола нападающего Эннера Валенсия, который также выступает в мексиканской команде «Тигрес».

Отметим, в настоящее время обе сборные команды готовятся к Кубка Америки, который состоится в Бразилии с 14 июня по 7 юля 2019 года.