Воскресенье, 2 Июня 2019 года
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Мэн одержал верх над Дайнесоми стал претендентом на бой с Бетербиевым

Спорт

Мэн Фаньлуну победил немца со счетом 116:110, 115:111, 117:109

Макао, Китай, 2 июня 2019, 09:34 — REGNUM  Китайский боксер Мэн Фаньлун одержал верх над немецким спортсменом Адамом Дайнесом в титульном бою за звание чемпиона в полутяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Intercontinental, в бою в рамках вечера профессионального бокса в Макао (КНР).

Мэн выступал на домашнем ринге из-за чего был более активным и выглядел увереннее. Даже то, что в восьмом раунде Дайнесу удалось отправить его в нокдаун немцу не помогло, тем более, что рефери снял с него одного очко в конце поединка.

По итогам схватки все судьи единогласно присудили победу Мэн Фаньлуну со счетом 116:110, 115:111, 117:109.

Отметим, победивший в поединке за пояс чемпиона в полутяжёлом весе по версии IBF Intercontinental, становится обязательным претендентом на поединок с чемпионом мира по версии IBF в данной весовой категории, которым является российский боксер Артур Бетербиев.

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