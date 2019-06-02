Каллум Смит защити свой титул чемпиона WBA

Нью-Йорк, США, , 08:41 — REGNUM Британский боксер Каллум Смит провел удачную защиту своего титула чемпиона мира во втором среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победив представителя Франции Хассана Н’Дам Н’Жикама. Поединок проходил 2 июня в рамках вечера бокса в Нью-Йорке.

Британец сразу показал свое огромное преимущество, отправив соперника в нокдаун уже в конце первого раунда. Затем Смит повторил это во втором раунде, а после третьего нокдауна в третьем раунде рефери остановил бой и засчитал французу поражение техническим нокаутом.

Отметим, по итогам боя 29-летний Каллум Смит, являющийся также обладателем бриллиантового пояса Всемирного боксерского совета (WBC), одержал 26-ю победу в своей карьере без единого поражения.