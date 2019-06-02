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Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы

Спорт

Бой был остановлен в седьмом раунде

Нью-Йорк, США, 2 июня 2019, 07:42 — REGNUM  Мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа. Бой проходил в рамка вечера бокса в Нью-Йорке.

Поединок был остановлен рефери в седьмом раунде, после того как британскому спортсмену был засчитан технический нокаут ввиду явного преимущества Руиса, два раза подряд отправившего соперника в нокдаун.

По итогам боя на счету мексиканского боксера стало 33 победы (22 нокаутом) при одном поражении.

Для его оппонента это первое поражение в 23 боях (21 из 22 побед — нокаутом).

Отметим, это была для Джошуа неудачная седьмая защита титула чемпиона IBF, четвертая — титула чемпиона WBA и вторая — титула чемпиона WBO.

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