Суббота, 1 Июня 2019 года
16:42:20 МСК

ХК ЦСКА продлил контракт с форвардом Иваном Телегиным

Спорт

Соглашение рассчитано на два сезона

ХК ЦСКА продлил контракт с форвардом Иваном Телегиным
Иллюстрация: Cska-hockey.ru
Иван Телегин

Москва, 1 июня 2019, 15:57 — REGNUM  Хоккейный московский клуб ЦСКА продлил контракт со своим нападающим Иваном Телегиным, являющимся также капитаном команды. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба «армейцев».

Также сообщается, что соглашение с 27-летним хоккеистом заключено до конца сезона 2020/21.

Отметим, Иван Телегин является обладателем Кубка Гагарина нынешнего сезона в составе московского ЦСКА.

Напомним, прошлом сезоне нападающий провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 22 (6 шайб + 16 голевых передач) очка при 26 минутах штрафа. В 20 играх плей-офф отметился 3 (1 шайба + 2 результативные передачи) очками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить