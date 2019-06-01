ВФЛА выполнила последнее требование IAAF для восстановления в правах

Москва, , 15:27 — REGNUM Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью оплатила задолженность перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и этим выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению в правах, сообщил 1 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

«31 мая ВФЛА в полном объеме выплатила IAAF задолженность в размере $3,2 млн», — заявил Шляхтин, чьи слова приводит ТАСС.

Данное обстоятельство, как отметил чиновник, являлось последним требованием IAAF по восстановлению ВФЛА в своих правах.

Также, как рассказал президент ВФЛА, ранее Россия выполнило ещё одно условие данной дорожной карты — предоставило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) доступ к пробам российских спортсменов из московской лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отметим, совет IAAF, на котором запланировано рассмотрение вопроса о возможности восстановления в правах ВФЛА состоится в Монако с 8 по 9 июня 2019 года. Ранее, 6 июня, президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретится с членами рабочей группы IAAF. В случае положительного решения вопроса с ВФЛА советом IAAF, российские легкоатлеты получат возможность выступать на международных соревнованиях под национальным флагом России.