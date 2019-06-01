Халеп разгромила Цуренко в третьем круге турнира «Ролан Гаррос»

Париж, , 15:10 — REGNUM Румынская теннисистка Симона Халеп нанесла разгромное поражение представительнице Украины Лесе Цуренко в третьем круге теннисного Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже.

Румынка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Соперницы провели на корте 53 минуты. За это время они обе ни разу не подали навылет. При этом Халеп, являющаяся третьей ракеткой мира, три раза ошиблась при подаче и смогла реализовать 8 из 10 возможных брейк-пойнтов. Её соперница, номер 27 в рейтинге WTA, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.

По итогам матча счет личных встреч стал 7−0 в пользу румынской теннисистки.

В полуфинале соперницей Халеп станет победительница противостояния между представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг и Игой Свёнтек из Польши.

Отметим, Симона Халеп является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции и в прошлом сезоне в финале одолела американку Слоан Стивенс в трех сетах с счетом 3:6, 6:4, 6:1.