СМИ: «Зенит» и «Барселона» могут провести товарищеский матч в августе

Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» может провести с испанской командой «Барселона» товарищеский матч 1 августа 2019 года, сообщает 1 июня Mundo Deportivo.

По данным источника, руководство «Зенита» уже сделало привлекательное предложение «Барселоне» о товарищеском матче и в каталонском клубе его рассматривают в настоящее время.

Также сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии, однако на данный момент окончательной договоренности нет.

Встречу планируется провести после возвращения каталонской команды из азиатского тура, перед игрой за Кубок Жоана Гампера.

Отметим, обе команды стали чемпионами по итогам регулярных чемпионатов своих стран и гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.