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Защитник Михаил Пашнин перешел в «Салават Юлаев»

Спорт

Соглашение рассчитано на один сезон

Защитник Михаил Пашнин перешел в «Салават Юлаев»
Иллюстрация: Cska-hockey.ru
Михаил Пашнин

Уфа, 1 июня 2019, 14:44 — REGNUM  Хоккейный уфимский клуб «Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Михаилом Пашниным, сообщает 1 июня официальный Twitter клуба.

Контракт между хоккеистом и клубом рассчитан на один сезон. Ранее, 31 мая, стало известно, что Михаил Пашнин расторг соглашение с ЦСКА.

Отметим, в прошедшем сезоне 30-летний Пашнин принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал в них 5 (1 шайба + 4 голевые передачи) очков при 37 минутах штрафа. В плей-офф принял участие в шести играх и не отметился в них результативными действиями.

Напомним, защитник играл за ЦСКА с начала сезона 2017/18, до этого выступал за ярославскую команду «Локомотив».

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