Месси раскритиковал «Реал» за продажу Ронладу

Барселона, Испания, , 13:47 — REGNUM Аргентинский форвард футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси высказал свое мнение о продаже мадридской командой «Реал» её португальского нападающего Криштиану Роналду, его слова приводит 1 июня Fox Sports.

«Как можно отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон?», — заявил Лионель Месси.

Также игрок отметил, что он высказывал это свое мнение ещё в начале минувшего сезона и не поменял его, хотя некоторым людям в Мадриде оно не понравилось.

Также форвард «Барселоны» добавил, что именно из-за этого у «Реала» потом случился кризис, так как он неизбежен, когда из команды уходит игрок уровня Роналду.

«Ла Лига скучает по нему, потому что топовые игроки делают турнир более конкурентоспособным», — подчеркнул футболист.

Кроме этого, Месси рассказал, что он считает время, когда Роналду играл в испанской Ла Лиге хорошим, так как тогда оба они стремились к самосовершенствованию.

«Но сейчас я думаю, что у меня всё хорошо», — заключил 31-летний игрок.

Отметим, португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду перешел в состав туринского клуба «Ювентус» летом 2018 года за 117 млн евро и стал с ним чемпионом Италии в минувшем сезоне.