Уайлдер и Фьюри проведут бой-реванш в 2020 году

Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американским боксером Деонтеем Уайлдером и бывшим чемпионом мира ирландцем Тайсоном Фьюри состоится в 2020 году, сообщает 1 июня ESPN.

При этом детали будущего боя на данный момент неизвестны, однако ESPN намеревается показать поединок по системе PPV.

Тайсон Фьюри проведёт до поединка с Уайлдером встречу с Томом Шварцем 15 июня, которая станет его дебютом на телеканале ESPN,

Деонтей Уайлдер же до этого проведет защиту своего титула чемпиона мира по версии WBC 28 сентября 2019 года, на котором встретится с Луисом Ортисом. В первом бою весной 2018 года Уайлдер нокаутировал Ортиса в десятом раунде.

Отметим, первый бой между боксёрами Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоялся в декабре 2018 года и закончился с ничейным результатом.