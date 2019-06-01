Источник: «Виннипег» не намерен заключать с Лиане долгосрочный контракт

Виннипег, Канада, , 12:28 — REGNUM Хоккейный клуб НХЛ «Виннипег Джетс» на намерен заключать со своим финским форвардом Патриком Лайне долгосрочное соглашение, сообщает 1 мая североамериканский журналист Фрэнк Серавалли.

По данным источника, руководство клуба хотело бы заключить с 21-летним хоккеистом контракт только на один или два сезона.

Отметим, в нынешнем сезоне Лайне сыграл за «Виннипег» в 80 матчах и набрал в них 50 (30 шайб + 20 результативных передач) очков при 42 минутах штрафа. В плей-офф сыграл в 6 матчах и набрал в них 4 (3 шайбы + 1 результативная передача) очка.

Напомним, ранее хоккеист не принял участия в чемпионате мира 2019 года, проходивший в Словакии, на котором сборная Финляндии стала победительницей.