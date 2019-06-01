Юлия Ефимова выиграла две серебряные медали на этапе Серии чемпионов в США

Индианаполис, США, , 12:09 — REGNUM Российская пловчиха Юлия Ефимова стала обладательницей двух серебряных наград на этапе Серии чемпионов по плаванию, проходящем в Индианаполисе.

Ефимовой не хватило буквально 0,2 секунды до времени лидера на дистанции 200 метров брассом у женщин. Победительницей стала представительница США Лилли Кинг с результатом 2 минуты 21,39 секунды. Третье место ещё у одной американки — Мики Самралл, финишировавшей с результатом 2 минут 23,88 секунды.

Также Ефимова уступила Лилли Кинг на дистанции 50 метров брассом у женщин, где российской спортсменке не хватило 0,3 секунды для победы. Победной время Кинг составило 29,63 секунды. Третьей стала ещё она спортсменка из США Молли Ханнис с результатом 30,40 секунды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российские пловцы Владимир Морозов, на дистанции 50 метров вольным стилем у мужчин, и Анастасия Фесикова, на дистанции 50 метров на спине у женщин, стали золотыми призерами на этапе серии Чемпионов, проходящем в Индианаполисе.