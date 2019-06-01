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Президент УЕФА: договорные матчи – раковая опухоль футбола

Спорт

«Существование договорных матчей ставит под сомнение чистоту футбола»

Ньон, Швейцария, 1 июня 2019, 12:03 — REGNUM  Договорные матчи являются раковой опухолью футбола, считает президент УЕФА Александр Чеферин, его слова приводит 1 июня La Vanguardia.

«Договорные матчи — это раковая опухоль футбола», — заявил Чеферин.

Также президент УЕФА добавил, что, по его данным, такие вещи происходят в скромных лигах, где преступники могут взаимодействовать с игроками, имеющими небольшую зарплату.

Кроме этого, по словам Чеферина, в лиге чемпионов такие вещи невозможны и УЕФА, совместно с полицией и федерациями футбола, борется с данной проблемой, однако никто из них в данном случае не обладает необходимыми полномочиями.

«Существование договорных матчей ставит под сомнение чистоту футбола», — подчеркнул глава УЕФА.

Также он отметил, что такие вещи крайне трудно доказать, однако в случае чего-то необычного УЕФА может полицию об этом предупредить.

Отметим, ранее в Испании разразился скандал с договорными матчами, в результате чего полиция стала подозревать несколько игр испанских Сегунды и Примеры, и арестовала около 20 человек, подозреваемых в организации договорных игр.

Напомним, Александр Чеферин стал президентом УЕФА в 2016 году и в феврале 2019 года вновь был переизбран на данный пост.

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Футбол
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