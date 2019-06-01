Морозов и Фесикова победили на этапе Серии чемпионов в США

Индианаполис, США, , 11:11 — REGNUM Российские пловцы Владимир Морозов и Анастасия Фесикова стали золотыми призерами на этапе серии Чемпионов, проходящем в Индианаполисе.

Морозов стал первым на дистанции 50 метров вольным стилем у мужчин с результатом 21,65 секунды. Второе место у представителя США Майкла Эндрю, показавшего результат 21,86 секунды. Третье занял бразилец Бруно Фастус с итоговым временем 22,02 секунды.

Анастасия Фесикова выиграла на дистанции 50 метров в женском плавании на спине с результатом 28,20 секунды, разделив победу с канадкой Кайли Маас, показавшей такое же время. Третьей стала Раноми Кромовиджожо из Нидерландов, показавшая результат 28,71 секунды.

Отметим, ранее другой российский пловец Антон Чупков занял третье место на дистанции 100 метров брассом у мужчин с результатом 59,50 секунды. Победителем стал американец Коди Миллер, финишировавший с результатом 59,26 секунды.