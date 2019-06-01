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«Эдмонтон» покинули два ассистента главного тренера

Спорт

Ранее стало известно, что новым главным наставником хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз» стал Дэйв Типпетт

Эдмонтон, Канада, 1 июня 2019, 10:39 — REGNUM  Хоккейный клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» уволил двух ассистентов главного тренера, сообщает 1 июня официальный сайт команды.

По информации пресс-службы «Эдмонтона», были уволены Трент Йони и Мэнни Вивейрос, которые вошли в штаб главного тренера в прошлом году. Свой пост сохранил только один из трех ассистентов главного тренера команды — Глен Галуцен.

Отметим, 53-летний Трент Йони до работы в «Эдмонтоне» провел 4 сезона в качестве ассистента главного тренера хоккейного клуба «Анахайм Дакс». 53-летний Мэнни Вивейрос работал в Германии и Австрии, а в течение последних двух лет возглавлял клуб Западной хоккейной лиги «Свифт Каррент».

Напомним, ранее стало известно, что новым главным наставником хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз» стал Дэйв Типпет, ранее работавший с такими клубами НХЛ как «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Аризона Койотс».

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