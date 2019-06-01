Голкипер Батленд хочет вернуться в АПЛ

Бирмингем, Великобритания, , 10:07 — REGNUM Голкипер футбольного английского клуба «Сток-Сити», выступающего в английском Чемпионшипе, Джек Батленд хочет вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщает 1 июня DailyStar.

26-летний игрок остался в команде, после того как она вылетела из АПЛ в конце сезона 2017/18.

В настоящее время в его услугах заинтересовались такие клубы лиги как «Борнмут» и «Кристал Пэлас». Руководство «Сток-Сити» согласно отпустить футболиста и намерено выручить за его трансфер не менее 30 млн евро.

Отметим, в минувшем сезоне голкипер провел в Чемпионшипе 45 матчей за свой клуб и пропустил в них 51 мяч, сыграв в 18 из них «на ноль».