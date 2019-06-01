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СМИ: защитник Кадири перейдет из тульского «Арсенала» в киевское «Динамо»

Спорт

Игрок выступал в тульской команде на правах аренды

Вена, 1 июня 2019, 10:08 — REGNUM  Ганский защитник футбольного венского клуба «Аустрия» Мохаммед Кадири перейдет в состав киевской команды «Динамо», сообщает 1 июня Сhampionat.com.

При этом условия личного контракта 23-летнего футболиста и сумма его предстоящего трансфера не разглашаются.

Напомним, минувший сезон Мохаммед Кадири провел в тульской команде Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал», выступая там на правах аренды. Футболист принял участие в 22 матчах РПЛ, забив в них 1 мяч и сделав две результативные передачи. Также был признан болельщиками тульской команды лучшим игроков прошедшего сезона.

Отметим, киевское «Динамо» закончило украинский чемпионат на втором месте, что дает ему право на участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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Футбол
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