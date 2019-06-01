Суббота, 1 Июня 2019 года
09:29:05 МСК

Кавай Леонард может остаться в «Торонто» по окончании сезона

Спорт

По окончании сезона игрок получит статус свободного агента

Торонто, Канада, 1 июня 2019, 09:28 — REGNUM  Нападающий баскетбольного клуба НБА «Торонто Рэпторз» Кавай Леонард может заключить новое соглашение со своей командой, об этом 1 июня сообщил в своем Twitter обозреватель Генри Эббот.

По окончании сезона игрок получит статус свободного агента. Однако, как считает Эббот, «Торонто» готово предложить игроку продлить действующий краткосрочный контракт, а игрок рассмотрит возможность его подписания.

Отметим, это дебютный сезон 27-летнего баскетболиста в «Торонто». При этом в течение сезона игрок требовал обменять его из клуба «Сан-Антонио Сперс» в «Лос-Анджелес Клипперс» или «Лос-Анджелес Лейкерс», однако в итоге руководство «Сан-Антонио» отправило его в Канаду.

Напомним, в прошедшем регулярном сезоне Леонард Кавай набирал в среднем за игру 26,6 очков при 7,3 подборах. В матчах плей-офф набрал в среднем 30,7 очков, делая 8,8 подборов и 3,9 результативные передачи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить