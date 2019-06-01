Суббота, 1 Июня 2019 года
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СМИ: ЦСКА и «Бешикташ» поборются за полузащитника Влашича

Спорт

Футболист играет за ЦСКА на правах аренды у «Эвертона»

Москва, 1 июня 2019, 08:50 — REGNUM  Хорватский хавбек футбольного английского клуба «Эвертон» Никола Влашич может перейти из московской команды ЦСКА, где он выступает на правах аренды, в турецкий клуб «Бешикташ», сообщает 1 июня портал Liverpool Echo.

По данным источника, руководство «Эвертона» готово сдать его в аренду турецкой команде сроком на один сезон. При этом в ЦСКА хотели бы выкупить у английского клуба 21-летнего футболиста, однако сомневаются, что смогут договориться с ливерпульской командой о цене футболиста. Ранее сам игрок заявил, что он хотел бы продолжить свою карьеру в московской команде.

Отметим, в минувшем сезоне Никола Влашич сыграл за ЦСКА в 25 матчах российской Премьер-лиги и отметился в них 5 голами и 5 результативными передачами. Также на его счету ти желыте карточки.

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Футбол
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