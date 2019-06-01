Форвард Тарасенко сыграет в третьем матче финала плей-офф НХЛ с «Бостоном»

Сент-Луис, США, , 08:47 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сможет принять участие в третьем матче финала плей-офф НХЛ с командой «Бостон Брюинз», несмотря на травму, полученную в предыдущей игре. Об этом 1 июня сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что игрок вынужден был пропустить командную тренировку 31 мая, однако затем главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби рассказал, что с российским игроком все в порядке и он сможет участвовать в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

Также, как рассказал Беруби, российский хоккеист проходил обследования после травмы, полученной им во второй матче финальной серии, когда по ходу встречи Тарасенко вынужден был отправится в раздевалку и пропустить несколько смен.

Отметим, в плей-офф нынешнего сезона 27-летний Владимир Тарасенко сыграл в 21 матче и набрал в них 15 (10 шайб + 5 голевых передач) очков. Российский форвард находится на четвертом месте в НХЛ по количеству заброшенных в плей-офф шайб с 2013 года (32), уступая Логану Кутюру (36), российскому нападающему клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (35) и Сидни Кросби (33).