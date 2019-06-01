СМИ: «Интер» может приобрести хавбека «Фенербахче» Эльмаса за 11 млн евро

Анкара, , 08:26 — REGNUM Македонский защитник турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Эльийф Эльмас может сменить турецкий чемпионат на итальянский в ближайшее время, сообщает 1 июня Football Italia.

По данным источника, 19-летним футболистом интересуется миланская команда «Интер», которая уже согласовала его переход в свой состав за 11 млн евро. При этом миланский клуб обошел в борьбе за Эльмаса такие клубы серии А итальянского чемпионата как «Лацио», «Фиорентина» и «Наполи». Также футболистом интересовался санкт-петербургский «Зенит».

Отметим, Эльийф Эльмас перешел в «Фенербахче» из состава македонской команды «Работнички» летом 2017 года. в нынешнем сезоне сыграл в составе турецкого клуба в 29 матчах и отметился в них четырьмя голами. Также сыграл 10 матчей в составе сборной северной Македонии и забил в них 2 гола.