Суббота, 1 Июня 2019 года
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СМИ: «Интер» может приобрести хавбека «Фенербахче» Эльмаса за 11 млн евро

Спорт

Футболистом интересовался санкт-петербургский «Зенит»

Анкара, 1 июня 2019, 08:26 — REGNUM  Македонский защитник турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Эльийф Эльмас может сменить турецкий чемпионат на итальянский в ближайшее время, сообщает 1 июня Football Italia.

По данным источника, 19-летним футболистом интересуется миланская команда «Интер», которая уже согласовала его переход в свой состав за 11 млн евро. При этом миланский клуб обошел в борьбе за Эльмаса такие клубы серии А итальянского чемпионата как «Лацио», «Фиорентина» и «Наполи». Также футболистом интересовался санкт-петербургский «Зенит».

Отметим, Эльийф Эльмас перешел в «Фенербахче» из состава македонской команды «Работнички» летом 2017 года. в нынешнем сезоне сыграл в составе турецкого клуба в 29 матчах и отметился в них четырьмя голами. Также сыграл 10 матчей в составе сборной северной Македонии и забил в них 2 гола.

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Футбол
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