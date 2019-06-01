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Владелец «Ливерпуля»: победим в АПЛ в следующем году

Спорт

По мнению Генри, неудача команды в АПЛ в нынешнем сезоне делает победу в лиге ещё большей целью следующего сезона

Ливерпуль, Великобритания, 1 июня 2019, 08:16 — REGNUM  Американский бизнесмен Джон Генри, являющийся владельцем футбольного клуба «Ливерпуль», уверен, что его команда выиграет чемпионат английской Премьер-лиги (АПЛ) в следующем сезоне, его слова об этом приводит 1 июня издание Metro.

«Победим в следующем году, мы уже сильны», — заявил Генри, отметив перед этим, что то, что команда не смогла выиграть в АПЛ в нынешнем сезоне, делает победу в турнире ещё большей целью следующего сезона.

Также владелец ливерпульского клуба отметил, что команда каждый год демонстрирует готовность правильных инвестиций в нужного игрока, что позволяет «Ливерпулю» быть устойчивым.

Отметим, 1 июня состоится матч финала Лиги чемпионов с участием клубов «Ливерпуль» и лондонского «Тоттенхэм Спур», который пройдет на поле мадридского стадиона «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 мск.

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Футбол
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