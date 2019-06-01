Суббота, 1 Июня 2019 года
08:04:19 МСК

Месси: хочу выиграть трофей со сборной Аргентины перед уходом

Спорт

«Хочу закончить карьеру, выиграв что-то с Аргентиной»

Буэнос-Айрес, 1 июня 2019, 08:04 — REGNUM  Нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы выиграть трофей с национальной сборной перед окончанием своей игровой карьеры. Слова футболиста приводит 1 июня Marca.

«Хочу закончить карьеру, выиграв что-то с Аргентиной», — заявил футболист. Также он подчеркнул, что ради борьбы за свою мечту он готов пытаться, падать и снова вставать.

Отметим, единственный в активе форварда трофей, выигранный им со сборной Аргентины — это золотая олимпийская медаль на летних играх 2008 года в Пекине. Кроме этого футболист трижды становился серебряным призером кубка Америки и в 2014 году сборная Аргентины дошла до финала Чемпионата мира.

Напомним, шанс на возможность завоевания трофея для сорной Аргентины, представится Месси на Кубке Америки 2019 года, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить