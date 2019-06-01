Месси: хочу выиграть трофей со сборной Аргентины перед уходом

Буэнос-Айрес, , 08:04 — REGNUM Нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы выиграть трофей с национальной сборной перед окончанием своей игровой карьеры. Слова футболиста приводит 1 июня Marca.

«Хочу закончить карьеру, выиграв что-то с Аргентиной», — заявил футболист. Также он подчеркнул, что ради борьбы за свою мечту он готов пытаться, падать и снова вставать.

Отметим, единственный в активе форварда трофей, выигранный им со сборной Аргентины — это золотая олимпийская медаль на летних играх 2008 года в Пекине. Кроме этого футболист трижды становился серебряным призером кубка Америки и в 2014 году сборная Аргентины дошла до финала Чемпионата мира.

Напомним, шанс на возможность завоевания трофея для сорной Аргентины, представится Месси на Кубке Америки 2019 года, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.