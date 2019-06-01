Сборная России по волейболу стартовала на Лиге наций с поражения от Франции

Нови-Сад, Сербия, , 07:51 — REGNUM Российская мужская сборная команда по волейболу проиграла в первом матче турнира Лиги наций сборной команде Франции.

Встреча, проходившая в сербском Нови-Саде, завершилась со счетом 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25) в пользу французов.

Наиболее результативными в составе сборной стали Егор Клюка, набравший 20 очков за игру, и Виктор Полетаев, в активе которого 15 очков, набранных за матч.

Отметим, сборная России является действующим чемпионом Лиги наций. В следующем матче российские волейболисты встретится с командой Японии. Решающие игры Лиги наций пройдут с 10 по 14 июля в Чикаго.