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Сборная России по волейболу стартовала на Лиге наций с поражения от Франции

Спорт

1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25) в пользу французов

Нови-Сад, Сербия, 1 июня 2019, 07:51 — REGNUM  Российская мужская сборная команда по волейболу проиграла в первом матче турнира Лиги наций сборной команде Франции.

Встреча, проходившая в сербском Нови-Саде, завершилась со счетом 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25) в пользу французов.

Наиболее результативными в составе сборной стали Егор Клюка, набравший 20 очков за игру, и Виктор Полетаев, в активе которого 15 очков, набранных за матч.

Отметим, сборная России является действующим чемпионом Лиги наций. В следующем матче российские волейболисты встретится с командой Японии. Решающие игры Лиги наций пройдут с 10 по 14 июля в Чикаго.

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Волейбол
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