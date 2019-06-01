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СМИ: «Челси» не против ухода Сари в «Ювентус»

Спорт

Агент 60-летнего итальянского специалиста провел переговоры с представителями клуба

Лондон, 1 июня 2019, 07:19 — REGNUM  Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» не будет против ухода своего нынешнего главного тренера Маурицио Сарри с занимаемого им поста, сообщает 1 июня SportItalia.

По данным источника, агент 60-летнего итальянского специалиста провел переговоры с представителями «Челси», заручившись по их итогам предварительным согласием на расторжение действующего контракта Сарри с «Челси».

Отметим, ранее стало известно, что Маурицио Сарри намерен вернуться на родину, для того чтобы стать главным наставником туринского клуба «Ювентус».

Напомним, специалист возглавил «Челси» в прошлом году и под его руководством клуб занял третье место в футбольной английской Премьер-лиге и победил в Лиге Европы, обыграв в финале другую лондонскую команду — «Арсенал», со счетом 4:1.

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Футбол
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