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«Динамо» приобрело хавбека сборной Польши Шимански

Спорт

Контракт с футболистом рассчитан на пять лет

Москва, 1 июня 2019, 07:18 — REGNUM  Московский футбольный клуб «Динамо» подписал контракт с полузащитником команды «Легия» и сборной Польши по футболу Себастьяном Шимански, сообщается 1 июня в официальном Twitter московской команды.

В сообщении клуба в Twitter говорится, что Шимански стал первым новичком московского «Динамо» и что подробности будут опубликованы на официальном сайте команды в ближайшее время.

https://twitter.com/FCDM_official/status/1134537274014806016

Известно, что контракт с полузащитником рассчитан на пять лет. Также, по данным польских СМИ, сумма трансфера за футболиста составила 5,5 млн евро, что стало рекордной суммой для клуба «Легия».

Отметим, в минувшем сезоне 20-летний Шимански провел 34 матча за свой клуб и отметился в них 2 голами и 6 результативными передачами.

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Футбол
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