Санкт-Петербург впервые принимает у себя чемпионат мира по рукопашному бою

Санкт-Петербург, , 21:42 — REGNUM 31 мая и 1 июня в Санкт-Петербурге на арене многофункционального спортивно-развлекательного комплекса «М-1 Арена» проходит чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин (старше 18 лет), включая дебютную дисциплину «Самооборона».

В турнире принимают участие спортсмены из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Голландии, Греции, Грузии, ДНР, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Кубы, Латвии, Марокко, Молдавии, Панамы, Словакии, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Южной Осетии, Чехии, Финляндии и России.

Санкт-Петербург на соревнованиях представляют мастера спорта России Артур Раджабов, Марат Шахваледов, Владислав Самонов и кандидат в мастера спорта Юрий Жуков.

Также в составе сборной команды России заслуженные мастера спорта по рукопашному бою, чемпионы мира, Европы и России Роман Копылов и Азамат Мурзаканов.

Тренера с мировым опытом также представляют своих подопечных: Альберт Кёпплин (Германия), Мишель Ван Райт (Нидерланды), Майкл Гутман (США), Жозе Феликс Вильереал (Панама) и другие гуру рукопашного боя.

Рукопашный бой — российский национальный вид спорта, широко развивающийся, в том числе и за рубежом. Это динамичный, мужественный вид спорта, привлекающий зрелищностью соревнований, многообразием технических приемов и действий, обоснованностью правил, простотой и открытостью системы судейства. Общероссийская федерация рукопашного боя включает в себя 67 региональных отделений, в которых занимаются более 150 000 человек.

Это спортивное мероприятие за всю историю рукопашного боя проводилось четыре раза, а в Петербурге проходит впервые и является пятым — юбилейным.

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