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Санкт-Петербург впервые принимает у себя чемпионат мира по рукопашному бою

Спорт

В соревнованиях принимают участие более 240 спортсменов из более чем 40 стран

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Санкт-Петербург впервые принимает у себя чемпионат мира по рукопашному бою
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин

Санкт-Петербург, 31 мая 2019, 21:42 — REGNUM  31 мая и 1 июня в Санкт-Петербурге на арене многофункционального спортивно-развлекательного комплекса «М-1 Арена» проходит чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин (старше 18 лет), включая дебютную дисциплину «Самооборона».

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Открытие чемпионата
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытие чемпионата
7
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
14
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
13
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин

В турнире принимают участие спортсмены из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Голландии, Греции, Грузии, ДНР, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Кубы, Латвии, Марокко, Молдавии, Панамы, Словакии, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Южной Осетии, Чехии, Финляндии и России.

Санкт-Петербург на соревнованиях представляют мастера спорта России Артур Раджабов, Марат Шахваледов, Владислав Самонов и кандидат в мастера спорта Юрий Жуков.

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Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
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Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
10
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
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Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
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Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин

Также в составе сборной команды России заслуженные мастера спорта по рукопашному бою, чемпионы мира, Европы и России Роман Копылов и Азамат Мурзаканов.

Тренера с мировым опытом также представляют своих подопечных: Альберт Кёпплин (Германия), Мишель Ван Райт (Нидерланды), Майкл Гутман (США), Жозе Феликс Вильереал (Панама) и другие гуру рукопашного боя.

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Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
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Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
25
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
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Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
31
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин

Рукопашный бой — российский национальный вид спорта, широко развивающийся, в том числе и за рубежом. Это динамичный, мужественный вид спорта, привлекающий зрелищностью соревнований, многообразием технических приемов и действий, обоснованностью правил, простотой и открытостью системы судейства. Общероссийская федерация рукопашного боя включает в себя 67 региональных отделений, в которых занимаются более 150 000 человек.

36
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
39
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
54
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
59
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
58
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
56
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин

Это спортивное мероприятие за всю историю рукопашного боя проводилось четыре раза, а в Петербурге проходит впервые и является пятым — юбилейным.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Турнир по спортивной гимнастике провожает петербургскую весну

regnum author Андрей Пронин
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