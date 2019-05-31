Осака останется первой ракеткой мира после Roland Garros

Париж, , 15:32 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака останется первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Отмечается, что обойти Осаку могли чешские теннисистки Каролина Плишкова и Петра Квитова, а также Кики Бертенс из Нидерландов и немка Анжелика Кербер.

Однако Квитова снялась до начала турнира, а Бертенс — уже во время соревнований. Кербер проиграла в первом круге турнира, а Плишкова — в третьем. Осака продолжает борьбу на турнире.

Напомним, Осака выиграла два последних турнира «Большого шлема» — US Open в сентябре 2018 года и Australian Open в январе 2019 года. После этого она возглавила рейтинг WTA.

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