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Кис вышла в третий круг Roland Garros и сыграет с Блинковой

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 6:3

Париж, 31 мая 2019, 15:11 — REGNUM  Американская теннисистка Мэдисон Кис одержала победу над представительницей Австралии Присциллой Хон во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 44 минуты, завершилась со счётом 7:5, 5:7, 6:3.

Кис 15 раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, пять ошибок на подаче и три брейка.

В третьем круге Кис сыграет с российской теннисисткой Анной Блинковой.

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