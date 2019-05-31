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Вторая ракетка мира Плишкова выбыла с Roland Garros, проиграв Мартич

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:6, 3:6

Париж, 31 мая 2019, 14:29 — REGNUM  Чешская теннисистка, вторая ракетка мира Каролина Плишкова проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 25 минут, завершилась со счётом 3:6, 3:6.

Плишкова два раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, четыре ошибки на подаче и пять брейков.

В третьем круге Мартич сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой и представительницей Эстонии Кайей Канепи.

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