Вторая ракетка мира Плишкова выбыла с Roland Garros, проиграв Мартич

Париж, , 14:29 — REGNUM Чешская теннисистка, вторая ракетка мира Каролина Плишкова проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич во втором круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 25 минут, завершилась со счётом 3:6, 3:6.

Плишкова два раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, четыре ошибки на подаче и пять брейков.

В третьем круге Мартич сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой и представительницей Эстонии Кайей Канепи.

Читайте также: Блинкова вышла в третий круг Roland Garros, обыграв Гарсию