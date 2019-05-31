Нападающий ЦСКА Чалов признан лучшим футболистом РПЛ сезона 2018/19

Москва, , 14:16 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2018/19. Об этом 31 мая сообщается на странице РПЛ в Twitter.

В голосовании болельщиков Чалов набрал 41% голосов, за него проголосовали 44 710 человек.

В прошедшем сезоне он забил 15 голов, став лучшим бомбардиром турнира, и отдал семь голевых передач.

В тройку лучших футболистов также включены нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Читайте также: Нападающий ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ