Пятница, 31 Мая 2019 года
14:16:37 МСК

Нападающий ЦСКА Чалов признан лучшим футболистом РПЛ сезона 2018/19

Спорт

Чалов победил в голосовании болельщиков

Москва, 31 мая 2019, 14:16 — REGNUM  Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2018/19. Об этом 31 мая сообщается на странице РПЛ в Twitter.

В голосовании болельщиков Чалов набрал 41% голосов, за него проголосовали 44 710 человек.

В прошедшем сезоне он забил 15 голов, став лучшим бомбардиром турнира, и отдал семь голевых передач.

В тройку лучших футболистов также включены нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Читайте также: Нападающий ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить