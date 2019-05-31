«Торонто» прорабатывает возможность обмена Зайцева

Торонто, Канада, 31 мая 2019, 14:06 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прорабатывает обмен российского защитника Никиты Зайцева в другую команду. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас, 31 мая сообщает Toronto Sun.
«Наша цель — попытаться найти для него новый старт. По его личным, приватным причинам», — сказал Дубас.
Он также добавил, что не стоит говорить о том, что Зайцев на сто процентов покидает команду, особенно после неплохого сезона.
Напомним, ранее сообщалось, что «Торонто» может обменять Зайцева в другой клуб.
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