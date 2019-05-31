Серхио Рамос заявил, что он останется в «Реале»

Мадрид, , 13:37 — REGNUM Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос объявил о том, что он останется в «королевском клубе». Об этом сообщает Marca.

«Хочу отработать полностью свой контракт с «Реалом» и завершить карьеру в этом клубе», — заявил Рамос.

Ранее сообщалось, что Рамос хочет уйти из «Реала» из-за финансовых проблем. В частности, он оказался должен €35 млн банку, в котором взял кредит на покупку участка для строительства домов.

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