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Серхио Рамос заявил, что он останется в «Реале»

Спорт

Рамос намерен завершить карьеру в «Реале»

Мадрид, 31 мая 2019, 13:37 — REGNUM  Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос объявил о том, что он останется в «королевском клубе». Об этом сообщает Marca.

«Хочу отработать полностью свой контракт с «Реалом» и завершить карьеру в этом клубе», — заявил Рамос.

Ранее сообщалось, что Рамос хочет уйти из «Реала» из-за финансовых проблем. В частности, он оказался должен €35 млн банку, в котором взял кредит на покупку участка для строительства домов.

Читайте ранее в этом сюжете: Рамос хочет уйти из «Реала» из-за финансовых проблем

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