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«Локомотив» может купить форварда «Тоттенхэма» Янссена

Спорт

Янссен пропустил большую часть сезона 2018/19 из-за травмы стопы

Москва, 31 мая 2019, 13:08 — REGNUM  Московский «Локомотив» может приобрести нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена. Об этом 31 мая сообщает «Чемпионат».

Янссен пропустил большую часть сезона 2018/19 из-за травмы стопы. Поэтому он сыграл лишь в трёх матчах в составе «Тоттенхэма», в которых не отметился результативными действиями.

Отметим, что Янссен перешёл в «Тоттенхэм» из «АЗ Алкмар» летом 2016 года за €22,1 млн. Контракт форварда рассчитан до лета 2020 года.

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