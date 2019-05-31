«Локомотив» может купить форварда «Тоттенхэма» Янссена

Москва, , 13:08 — REGNUM Московский «Локомотив» может приобрести нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена. Об этом 31 мая сообщает «Чемпионат».

Янссен пропустил большую часть сезона 2018/19 из-за травмы стопы. Поэтому он сыграл лишь в трёх матчах в составе «Тоттенхэма», в которых не отметился результативными действиями.

Отметим, что Янссен перешёл в «Тоттенхэм» из «АЗ Алкмар» летом 2016 года за €22,1 млн. Контракт форварда рассчитан до лета 2020 года.

Читайте также: «Спартак» и «Локомотив» могут лишиться Глушакова и Тарасова из-за «Ростова»