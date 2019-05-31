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«Ривер Плейт» стал обладателем Суперкубка Южной Америки

Спорт

В двух матчах «Ривер Плейт» одержал победу над бразильским «Атлетико Паранаэнсе»

Буэнос-Айрес, 31 мая 2019, 12:34 — REGNUM  Аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной Америки. Аргентинская команда одержала победу в двух матчах над бразильским «Атлетико Паранаэнсе».

Ответный матч завершился со счётом 3:0. На 65-й минуте счёт открыл Игнасио Фернандес, не реализовавший пенальти, но добивший мяч в ворота. Также отличились Лукас Пратто и Матиас Суарес, забившие в компенсированное время.

Отметим, что первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Атлетико Паранаэнсе».

Добавим, что за Суперкубок южной Америки боролись обладатель Кубка Либертадорес, которым в прошлом сезоне стал «Ривер Плейт», и обладатель Южноамериканского кубка «Атлетико Паранаэнсе».

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